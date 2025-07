En pleno Salón Elíptico, en la instalación del Congreso para el periodo 2025-2026, el mandatario Gustavo Petro ha tenido una larga intervención en la que ha mencionado varios de sus logros, retos y proyectos para lo que queda de su mandato que culminará el 7 de agosto de 2026. Es decir, le queda un poco más de un año en el poder.

No obstante, dentro de todo su discurso, una de las frases que más se destacó fue: “No soy como anteriores presidentes que se llenaban de lujos y de lujos y de lujos”. Posteriormente, recalcó que él siempre ha sido alguien austero, aclarando que ese tipo de vanidades no le interesan. No obstante, dejó la duda de a quién se refería con estas palabras.

“No pienso como el codicioso. Tengo una filosofía: la codicia solo lleva a la muerte, el gran contradictor dentro de la dialéctica del universo, el planeta y la vida misma. La codicia mata y por la codicia han matado a centenares de personas en Colombia. Aquí me siento orgulloso como individuo, porque como presidente de Colombia les puedo mostrar, quizás, lo que otro presidente no pudo hacer. Y es que en tres años logramos salvar las vidas de miles de bebés y de niños, que hubieran muerto si no hubiéramos hecho las reformas”, agregó el mandatario.

Pero no todo ha quedado ahí, ya que le respondió a varios de sus críticos, señalando que, en su momento, lo han tratado de loco, borracho o que usa sustancias, comparando y respaldando sus cifras de inflación y otros aspectos económicos con los que recibió cuando inició su presidencia en agosto de 2022.

El ambiente en el Salón Elíptico ha sido bastante variado. Por un lado, los partidos de Gobierno han expresado su apoyo durante toda la intervención del presidente, alzando carteles y aplaudiéndolo. Por otra parte, la oposición no ha dudado en levantar afiches en contra de lo hecho por su mandatario.

