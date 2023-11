La conmemoración de los siete años del Acuerdo de Paz con las Farc dejó una lista de reclamos, pullas e incumplimientos entre exmandantarios y el actual presidente, Gustavo Petro, que dan cuenta de las tensiones ocurridas en los últimos días entre varios expresidentes colombianos.

Lo primero ocurrió en la tarde de ayer cuando el exmandatario Juan Manuel Santos, artífice del Acuerdo de Paz con las Farc, criticó la paz total de Petro y se centró en indicarle que fue un error grave reconocerle a las disidencias de ‘Iván Mordisco’, la condición de un grupo armado que ya entregó las armas.

(Vea también: Santos volvió a apuntar contra Petro: “Lleva más de un año sin corregir nada”)

“El peor error estratégico que ha cometido este gobierno (Petro) fue darle ‘patente de corso’ a la intención de las disidencias de presentarse como las ‘Farc-EP’ y como el Estado Mayor, porque el acuerdo que hoy estamos celebrando, hace siete años lo firmamos para que las Farc dejaran de existir como grupo armado”, dijo Santos.

Con esa declaración, el expresidente, quien habló del conflicto entre Israel y Hamás, dejó en evidencia que está en desacuerdo con que el gobierno Petro le dé un alto estatus al grupo armado ilegal liderado por ‘Iván Mordisco’, al que el expresidente ha tildado como un grupo de “traquetos” que decidió desertar del acuerdo firmado en 2016.

“Las Farc dejaron de existir hace siete años. Eso es un error estratégico muy serio que no sé cómo lo van a solucionar con la comunidad internacional”.

Pero las críticas de Santos a la forma en como el actual gobierno adelanta las negociaciones con grupos irregulares han ido más allá de reclamar por el simple estatus. Hace apenas una semana, el exmandatario lanzó un duro dardo a Petro al indicarle que ha sido un error firmar un cese de hostilidades en etapas incipientes de un diálogo, cualquiera que sea.

(Lea también: “Nosotros acabamos con las Farc”: Santos reprocha a Petro manejo que ha dado a disidencias)

“Me pareció a mí un error, por ejemplo, haber pactado un cese al fuego sin haber negociado los detalles de cese al fuego antes, entonces estamos viendo los problemas que está viviendo la población colombiana”, dijo Santos.

Los reclamos, inconformidades y señalamientos del expresidente Juan Manuel Santos a la paz total, fue como aquella semilla sembrada en tierra dura: no dieron su fruto, no inmediatamente, todo porque el presidente Gustavo Petro no asistió al encuentro que se realizó en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, y que fue convocado por la Fundación Compaz, la cual dirige el expresidente Santos.

Inicialmente, se rumoró que Petro no asistiría al evento programado por el nobel de paz porque el Gobierno tendría su propia conmemoración de la firma del Acuerdo en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, sin embargo, tal y como reseñó La Silla Vacía, el presidente canceló este evento porque asistiría al programado en Compaz, que se desarrollaría a la misma hora.

Sin embargo, Petro no hizo ni lo uno ni lo otro, porque el mandatario tomó la decisión de tampoco asistir a la cita con el presidente Santos; y sin mayores explicaciones, desde la Casa de Nariño informaron que su ausencia se debió a que se dedicaría a atender asuntos de la agenda interna de presidencia.

Lee También

Pero este desplante no es el primero del presidente Petro hacia Juan Manuel Santos. En marzo de este año, en una cumbre que se hablaría de paz y el estado de la implementación del Acuerdo, el presidente colombiano no asistió a la cita programada a realizarse en esa ocasión en Cartagena.

Las pullas del expresidente Santos no solo han sido dirigidas al presidente Gustavo Petro y su paz total. Sus pullas también fueron dirigidas a su sucesor, Iván Duque, al que le reclamó que durante su gobierno se hizo poco por la implementación de lo acordado.

“Tuvimos un gobierno que le puso freno de mano y otro gobierno que dice querer hacer las cosas, pero no las hace”, dijo Santos, quien recibió respuesta de su homólogo Álvaro Uribe, quien le recriminó que “violó el plebiscito” al crear la JEP bajo el amparo de los acuerdos con las Farc.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.