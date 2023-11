Esta semana, el presidente Gustavo Petro protagonizó una reunión clave con destacados empresarios colombianos. El escenario elegido fue la casa de huéspedes en Cartagena, donde se abordaron temas cruciales para el Gobierno.

Como era previsible, los diálogos entre el mandatario y los líderes empresariales despertaron diversas reacciones. Algunos destacaron la actitud concertadora del mandatario, mientras que otros expresaron inquietudes sobre la situación económica del país.

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, subrayó la necesidad de atención a los gremios y señaló que el panorama económico actual no es el más favorable. En Semana, el líder gremial resaltó la importancia de que la reunión se traduzca en acciones concretas y no se limite a un intercambio de opiniones.

“Esa reunión se debería traducir en acciones concretas, y no quedarse en un intercambio de opiniones. Lo más importante es que esto no se quede solo en reuniones, porque reunirse tanto sin resultados, no tiene sentido”, precisó.