El presidente Gustavo Petro se prepara para salir a las movilizaciones que se hacen cada año y que son convocadas por las centrales obreras para conmemorar el Día del Trabajo. El mandatario marchará también para pedir apoyo a sus reformas y varios sectores se le han unido en ese objetivo, por lo que se espera manifestaciones importantes.

Precisamente, antes de salir desde la Casa de Nariño, el mandatario habló con la periodista Laura Camila Vargas y dio sus razones por las que, para él, los colombianos deben manifestarse. De igual manera, argumentó cuál es el objetivo de su presencia en esta jornada, que históricamente es de los trabajadores.

“Yo siempre he marchado los primeros de mayo, y nunca me dijeron que me los adueñaba. Este gobierno plantea unas reformas que tienen que ver con mejorar las condiciones laborales para el trabajador. Entonces, ¿por qué no marchar el primero de mayo?”, mencionó.

“Yo siempre he marchado los primeros de mayo, nunca me dijeron que me los adueñaba”: @petrogustavo nos concedió una entrevista de un par de minutos para hablar sobre la jornada de manifestaciones que se avecina. ¿Y usted? ¿Marchará? pic.twitter.com/YMb7FjpLqq — Laura Camila Vargas (@LauraCVargas96) May 1, 2024

Qué dijo Petro sobre la marcha de la oposición

Por otro lado, el presidente Petro, por primera vez, se refirió a la marcha que hubo de la oposición el pasado 21 de abril, en la que diferentes sectores mostraron su inconformismo por algunas de sus políticas.

“Es un sector de la sociedad que no está a favor de las reformas. Es el sector que quiere que el país siga como está ahora. Los que votaron por mí, que fue la mayoría de Colombia, buscan que el país no siga así.Eso implica impulsar las reformas”, dijo.

Lee También

Se sabe que el mandatario haría presencia en la Plaza de Bolívar alrededor de las 11:00 de la mañana, donde varios sindicatos tendrán una tarima autorizada por el alcalde Carlos Fernando Galán, quien dijo que ese escenario no es para que el presidente se suba a dar su discurso.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.