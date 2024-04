Por: Caracol TV

Colombia se prepara nuevamente para una jornada de marchas este miércoles primero de mayo, luego de que el presidente Gustavo Petro apoye a los sindicatos de trabajadores que estarán presentes en el lugar.

Luego de las movilizaciones realizadas por la oposición el pasado domingo 21 de abril, el mandatario trinó en sus redes sociales: “Hoy se expresaron en libertad unos, las fuerzas populares deben responder este 1 de mayo”.

¿Cuáles son los puntos de concentración para las marchas del primero de mayo?

La cuenta oficial de la Presidencia dio a conocer los que serían los objetivos, las ciudades y los puntos de concentración:

¡Por los derechos de todas y todos, por una Colombia mejor! 🇨🇴 Este 1 de mayo nos movemos junto con el pueblo por la Paz, la vida, la dignidad y la democracia. Este miércoles #LeMarchoAlCambio. Conoce los puntos de encuentro en Bogotá. ↓ pic.twitter.com/pkfxLAWz3k — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) April 26, 2024

Puntos de concentración en Bogotá

Para los capitalinos que deseen participar en las movilizaciones en Bogotá, estos son los puntos de encuentro:

Avenida Primero de Mayo con Caracas – 8:30 a.m Parque Nacional – 9:00 a.m Universidad Nacional, calle 26 – 9:00 a.m Planetario de Bogotá – 9:00 a.m

Puntos de concentración en Medellín

En el caso de Medellín, el punto de concentración es el Parque La Milagrosa, saliendo a las 8:30 a.m. y realizando el recorrido hasta llegar al Parque Berrio.

Puntos de concentración en Barranquilla

La concentración de las movilizaciones en Barranquilla se llevará a cabo a las 8:00 a.m en la Plaza de la memoria (calle 45 con carrera 35).

Puntos de concentración en Cali

Los caleños tendrán la oportunidad de iniciar la movilización en el Parque Obrero a las 8:00 a.m, finalizando en Puerto Resistencia.

