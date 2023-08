El presidente Gustavo Petro continúa defendiéndose frente a los señalamientos de una presunta participación de un narco y su esposa en su campaña en Casanare. Luego de los trinos en los que le pidió a los medios de comunicación rectificación a la información divulgada, compartió un comunicado que le ha generado dudas a la oposición.

En el documento se hace mención de que en Casanare miembros de partidos políticos como Cambio Radical y el Centro Democrático, y personas vinculadas con el narcotráfico intentaron infiltrarse en el partido Colombia Humana, colectividad que suspendió su posible elección.

“La Colombia Humana Casanare es permeada por clanes, corruptos, condenados, testaferros, narcotraficantes y otros”, se señala en el comunicado firmado el 23 de febrero de 2023. Por esto, no se habría presentado “postulaciones al sistema de planchas para la asamblea municipal en Yopal”, reunión que se habría suspendido.

Esta resolucion la número 09 del 24 de febrero de la Junta Nacional de “Colombia Humana” demuestra como no permitió que miembros del CD, de Cambio Radical y narcotraficantes infiltraran el partido en el Casanare. Ahora @NoticiasCaracol vuelve la noticia al revés tratando de… pic.twitter.com/C3DCZogOcs — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 14, 2023

La versión fue confirmada en palabras del mismo Petro: “Intentaron infiltrar la Colombia Humana y el partido los denunció públicamente y suspendió la elección interna. Noticias Caracol quiere, sin siquiera haber preguntado previamente, mezclarnos con los narcos que no dejamos entrar al partido”.

No obstante, militantes de la oposición han criticado el comunicado de la Colombia Humana y dicen que los hechos a los que se refiere no estarían relacionados con la campaña Petro, pues fue firmado este año y no en 2022, año al que se remiten los señalamientos de la presunta participación en la campaña presidencial en Casanare de Sandra Navarro y su esposo Juan Carlos López Macías ‘El Sobrino’, capturado el 27 de junio de 2022 por narcotráfico.

En el documento también se evidencia un código QR acompañado de las frases: “Este es un comunicado oficial. Escanee el código QR para validar este documento. El código lo redireccionará a la página oficial del movimiento”. Aunque el código redirige a la página de Colombia Humana, no existe el comunicado.

Además del comunicado, el primer mandatario compartió un mensaje vía Twitter calificando de calumnia el informe periodístico y asegurando que a López Macías se le negó ingresar a la Colombia Humana en tres oportunidades.

“Para publicar la calumnia, Noticias Caracol tuvo que sustituir los directivos oficiales de la campaña en el Casanare por personas que nunca lo fueron, sustituyó mentirosamente a nuestra coordinadora Sonia Bernal por una que no conocemos llamada Sonia Navarro, cambio la sede oficial del Pacto del núcleo urbano a una casa en una vereda, dijo con falsedad predeterminada que un mafioso hizo parte de la campaña cuando públicamente Colombia Humana lo rechazó en tres ocasiones incluso en documento público firmado por la junta nacional de ese partido”, explicó el jefe de Estado. Sonia Bernal publicó un comunicado defendiendo esa campaña.

De otro lado, la esposa de López Macías, Sandra Navarro, negó haber aportado cualquier suma de dinero a la campaña presidencial de Petro.