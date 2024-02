El presidente Gustavo Petro asistió al colegio Liceo Francés Louis Pasteur, institución donde estudiaron sus hijos, para otorgar personalmente la orden de Boyacá en el grado Cruz de Plata. Al evento llegó también la primera dama Verónica Alcocer, y sus hijos, Nicolás y Antonella.

El Gobierno Nacional, a través de un decreto, reconoce que la institución ha hecho un importante aporte en la promoción de la cultura francesa y además ha impulsado la relación entre Colombia y ese país, con convenios académicos para la convalidación de títulos y la cooperación técnica y científica.

Allí, el mandatario se metió en la boca del lobo al comparar los himnos de Francia y Colombia y decir que no sabe con cuál de los dos quedarse. Por ello, aseguró que la prensa lo va a “despedazar”.

“Cuando suena el himno de Colombia, al lado del francés, tengo que confesar que no se cuál me emociona más, ahí me va a despedazar la prensa… separados apenas unos años [la creación de cada himno], cualquier ser humano pudo vivir las dos épocas en aquel entonces”, dijo Petro.