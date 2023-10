Tras casi una semana de caos diplomático entre Colombia e Israel, el presidente Gustavo Petro anunció que el país abrirá una nueva embajada en Palestina, una muestra del apoyo irrestricto de este Gobierno a Gaza y los palestinos en general.

(Vea también: Petro responde a quienes le dicen antisemita por criticar a Israel: “Bajeza intelectual”)

“Me he entrevistado hoy con el embajador de Israel y el embajador de Palestina. He expresado mi posición de conseguir una conferencia internacional de paz que abra el camino para dos estados independientes y libres (…) Colombia abrirá su embajada en Ramallah, Palestina”, anunció Petro.

(Vea también: Palestina, otro lugar que saca a flote los diferentes puntos de vista de Petro y Bukele)

Por otro lado, Gustavo Petro tan solo ayer rechazó el bombardeo al Hospital Bautista, ubicado en el norte de la Franja de Gaza, que ha dejado cientos de muertos. Para Petro, el ataque fue una “barbarie” del estado de Israel contra el pueblo palestino.

En su cuenta de twitter, el presidente Gustavo Petro manifestó su encuentro con los embajadores.

Me he entrevistado hoy con el embajador de Israel y el embajador de Palestina. He expresado.mi posición de conseguir una conferencia internacional de paz que abra el camino para dos estados independientes y libres. He expresado mi solidaridad con la niñez israelí y palestina… pic.twitter.com/GlnWyU93EK — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 19, 2023

Lee todas las noticias de nacion hoy aquí.