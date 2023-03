Este miércoles 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer, pero más allá del propósito internacional de rendirles a ellas un homenaje, hay otras miradas que no se quedan con lo formal, sino que van a la cruda realidad.

Ese fue el caso de Gustavo Gómez, director del informativo ‘6AM Hoy por hoy’, de Caracol Radio, que comenzó su jornada este miércoles con un comentario dirigido a su compañera de trabajo a las 5:00 de la mañana, Narda Guarín.

“Ocho de marzo, Día Internacional de la Mujer. Permítame, Narda, no deseárselo porque me parece un lugar común y una fórmula para salir de un problema que tiene mucho más de calado y de hondo, cual es la falta todavía de igualdad en el trato justo y la remuneración de las mujeres en el mundo que ese sí me parece un tema interesante”, le dijo Gómez, y la despachó con un simple “le deseo un día común y corriente muy feliz, Narda”.

La periodista admitió la postura de Gómez y le respondió en el mismo sentido: “Gracias, Gustavo. Gracias por eso, porque, de verdad, hoy es un día normal. Solo hay que recordar lo que pasó hace tantos años en Chicago y lo que sigue pasando todos los días en Colombia y en el mundo con las mujeres”.

En la emisión de las 6:00 de la mañana, Gómez volvió a referirse a la fecha, pero esta vez se extendió más, a manera de un editorial. Lo que dijo debió radicalizar más a quienes celebran con flores, regalos y comidas, y a los que encuentran en estos homenajes dobleces que apuntan más a la hipocresía.

“Hoy debería desearles a nuestras oyentes un feliz Día de la Mujer, pero creo que no lo voy a hacer”, empezó el periodista. “Y no lo haré por varias cosas, una de ellas, que eso de celebrar días no es precisamente lo mío. […] Pero la razón fundamental es que eso de Día de la Mujer me parece una fórmula bastante trillada para tratar de reparar con babas el trato desigual que les damos a las mujeres”.

Recordó que este día originalmente se celebraba como Día Internacional de la Mujer Trabajadora. “Entiendo que vinculado a las siempre odiosas ideologías. Ya no, pero ese me parecía un día más interesante, más allá de las corrientes de pensamiento político, por lo menos para evidenciar cómo la mujer experimenta aún hoy un evidente escenario de discriminación laboral”.

Puso el caso (“que todos sabemos y tratamos de ocultar debajo del tapete”) de que las mujeres “suelen ganar menos que los hombres que ocupan sus puestos, sea cual sea el nivel”. Así, reafirmó que está en la orilla de quienes consideran que el Día de la Mujer no es para celebrar, sino para exigir y protestar.

“Así, pues, se me antoja un lugar común esto del Día de la Mujer y ojalá más bien fuera común y normal que las mujeres tuvieran condiciones equitativas y justas en sus trabajos todos los días de la vida”, terminó el periodista. “Que sea un día para recordar con algo de vergüenza lo mucho que aún nos falta en materia de equidad y respeto”.