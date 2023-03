Aún se desconocen las causas de la caída del helicóptero en Quibdó, Chocó, que dejó cuatro víctimas fatales, dos oficiales y dos suboficiales del Ejército, entre ellas, una mujer. Según el presidente Gustavo Petro, la aeronave cumplía labores de “abastecimiento” y ordenó investigar los motivos del accidente.

El helicóptero quedó “incinerado totalmente”, sostuvo en rueda de prensa el coronel Héctor Candelario, quien agregó que gracias a una maniobra de la tripulación se evitó una tragedia mayor.

Gustavo Bolívar pide comprar nuevos helicópteros

Ese incidente hizo cuestionar a Gustavo Bolívar sobre la flota de este tipo de aeronaves de las FF.MM. que hay en Colombia y a través de su cuenta de Twitter publicó un mensaje en el que señaló que el modelo del helicóptero que se accidentó en Chocó “es muy viejo” y aseguró que este aparato fue donado por Estados Unidos, luego de la guerra de Vietnam.

“Ese helicóptero llamado Huey, referencia UH1-H, fue donado por los Estados Unidos después de la guerra de Vietnam. O sea, son muy viejos. Hace unos años los mismos Estados Unidos ayudaron a repotenciarlos alargando su vida útil. Pero viejo es viejo”, expresó en sus redes sociales.

Además, Bolívar sugirió gastar recursos en la renovación de la flota de estas aeronaves en el país, pues suponen un riesgo para los soldados que las utilizan.

“Son monomotor y no son confiables para volar sobre selva espesa o bajo condiciones meteorológicas difíciles, luego, representan un peligro para nuestros militares y policías. Opino que en vez de comprar aviones supersónicos que no sirven para la guerra de focos que vivimos y que nunca serán usados porque no tenemos guerras con los vecinos, se compren helicópteros nuevos que brinden seguridad a la tropa”, comentó.

Finalmente, respondió a los que critican al Gobierno por gastar recursos para actividades militares: “Lo ideal es que no gastáramos un solo peso para la guerra, pero eso vendrá cuando tengamos la ‘paz total’”.