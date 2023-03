La llegada de Aída Merlano a Colombia dejó todo tipo de reacciones en la escena política nacional. La excongresista fue deportada desde Venezuela, país al que se escapó en 2019, luego de fugarse de las autoridades cuando asistió a una cita odontológica.

La costeña ofreció una rueda de prensa y dejó claro que va a arremeter contra la familia Char, la que controla muchas de las cosas que pasan en el departamento del Atlántico. Merlano sostiene que tiene secretos por contar sobre ellos, que los dejarían mal parados ante las autoridades.

La excongresista ya fue trasladada a la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, en la que permanecerá para cumplir la condena que tiene encima por los delitos de concierto para delinquir agravado, corrupción al sufragante en calidad de autora y tenencia ilegal de armas. De hecho, ya se conocieron fotos de cómo es la celda de ella en prisión.

Gustavo Bolívar no fue ajeno a la llegada de Merlano al país y usó su cuenta de Twitter para entregar diferentes opiniones. Por ejemplo, el exsenador del Pacto Histórico pidió que la barranquillera sea custodiada con medidas extremas, por si alguien quiere atentar contra su integridad. Al mismo tiempo, cree que lo que diga la fugitiva significaría el final político de la familia Char.

Pero el exsenador y posible candidato a la Alcaldía de Bogotá también publicó esta mañana un tuit que desató múltiples reacciones. Bolívar comparó a Merlano con Catalina, personaje de la serie ‘Sin tetas no hay paraíso’, que él ayudó a escribir y fue exitosa en los últimos años.

“Qué rostro lindo tiene Aída Merlano. Su historia es la de Catalina en ‘Sin tetas’: la joven de barrio popular cuya belleza se convierte en su maldición. Buitres al acecho para abusarla, pervertirla o convertirla en lo que fue. Sin esa belleza, seguro su destino hubiese sido otro”, escribió el político.

Esa publicación se viralizó en las últimas horas y convirtió a Bolívar en objeto de múltiples cuestionamientos. Es por eso que salió a hablar de nuevo cerca del mediodía de este sábado, para ser más puntual en lo que quería decir y contrarrestar las críticas que recibió.

“Como hay gente que no entiende las metáforas, aquí va con plastilina. Una niña linda en un barrio pobre es más vulnerable al machismo y al abuso. Si Aída Merlano no hubiera sido tan agraciada, a lo mejor esas mafias de Barranquilla no se fijan en ella. Una lástima que sea así, pero es así”, concluyó.