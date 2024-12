Gustavo Bolívar no descarta ser el ‘sucesor’ del gobierno de izquierda en Colombia, luego de que se acabe el periodo de Gustavo Petro. En diálogo con revista Semana, el hoy director del DPS señaló que su participación en la consulta presidencial de 2026 dependerá exclusivamente del jefe de Estado.

El exsenador manifestó que tuvo una reunión con el presidente para definir su futuro en 2025, es decir, para decidir si seguirá vinculado al Gobierno o, por lo contrario, arranca con la campaña presidencial.

“Tuve una cita personal con el presidente Petro, le pregunté si quería que lo siguiera acompañando en el Gobierno o si quería que fuera a la consulta presidencial de 2026. Hay encuestas en las que estoy muy bien ranqueado. Por lealtad, ya que el presidente fue quien me vinculó a la política, quiero que él esté de acuerdo con el paso que vaya a dar. Quisiera recibir su consejo, pero ese día no se dio. Me dijo que siguiéramos mirando a ver cómo se desarrollaban las cosas”, precisó Bolívar.

Si bien Bolívar indicó sentirse a gusto con su papel en el gabinete de Petro, dejó claro que la Casa de Nariño en 2026 es una posibilidad y está a la espera de una respuesta por parte del mandatario.

“La gente, tal vez, me premia una coherencia, una lealtad que he tenido con el presidente y lo que están buscando es el candidato para reemplazar a Gustavo Petro en 2026; quizás por eso piensan en mí. Estoy esperando a que el presidente me resuelva la pregunta que le hice“, dijo.

Y añadió: “Le dije: ‘Presidente, lo que usted diga está bien para mí. No tengo ninguna ambición; si usted quiere, lo sigo acompañando hasta el final del Gobierno, o usted mirará si quiere que yo vaya a la consulta’. Eso quedó por resolverse más adelante, pero no creo que pase mucho tiempo porque él necesita que se decanten muy pronto esas candidaturas para recomponer su gabinete… Esas campañas [presidenciales] lo absorben a uno, pero como soy un soldado de la causa, si me toca ir al campo de batalla, voy a estar de primero. Es que ya he hecho varias campañas. Es durísimo. Le tengo mucho respeto a eso, pero si toca, lo hago“.

Gustavo Bolívar saldría del DPS en 2025

En el diálogo con Semana, Bolívar confirmó que no le gustaría seguir en el Departamento de Prosperidad Social si Petro decide que se quede en el Gobierno el próximo año.

El también libretista argumentó que saldría de la dirección del DPS por la reducción del presupuesto que habrá para 2025, ya que impide ejecutar todos los proyectos.

“A mí no me gustaría continuar en el DPS porque le quitaron la plata, a nosotros nos bajaron el presupuesto de 10,7 billones de pesos a 5,3 billones, más de la mitad. Y esos recursos, en su mayoría, irán a transferencias. Es decir, no habría una ejecución porque las transferencias las puede ejecutar un técnico. Si el presidente quisiera que yo me quedara, le pediría el favor de que fuera en otro lugar“, concluyó.

