El libretista Gustavo Bolívar se pronunció sobre la muerte de la senadora Piedad Córdoba, ocurrida este sábado 20 de enero a causa de un infarto en Medellín. El excongresista del Pacto Histórico dedicó un largo mensaje a la política de 68, a quien llamó amiga.

“Serví de puente para que Piedad se reencontrara con Petro. En esa reunión que tuvo lugar en la oficina de aquel en el Senado, se protocolizó su ingreso al Pacto. En su humildad me dijo que aspiraba a estar en el puesto 10 de la lista. Cuando supo que había quedado en el 8 me dijo que habíamos sido muy generosos”, inició contando el reconocido escritor y fiel escudero del presidente Gustavo Petro.

A renglón seguido, Bolívar aseguró que lo que no se imaginó es que “ese día Piedad empezó a morir”. Según él, “no fue sino anunciar que aspiraba al Senado para que empezara esa persecución tan bárbara y tan rastrera que la envió a la clínica antes de la posesión”.

“Costó tiempo a su familia levantarle la moral y recuperarla. Los ataques implacables no paraban”, escribió Bolívar sobre los complicados días que, según su relato, vivió la antioqueña.

Sobre las graves acusaciones que pesaban contra Córdoba, el exsenador señaló que no se quería meter en ese tema, pero que la Fiscalía y la Corte la esculcaron y si no terminó presa fue porque no le hallaron delito alguno. “A ella jamás se la hubieran perdonado porque se enfrentó toda la vida al establecimiento. Porque ganas no les faltaron de llevarla a la cárcel”, opinó.

Gustavo Bolívar indicó que luego vino lo de su hermano, Álvaro Córdoba, extraditado a los Estados Unidos. “Eso la desmoralizó mucho. Un día me dijo en Medellín, que si Petro lo extraditaba, se pondría muy triste porque creía en su inocencia pero que no se iba a poner brava con el presidente, recordó sobre aquel episodio.

Bolívar, en su intento por dejar bien parada a la senadora, aseveró que murió “triste, vilipendiada y perseguida”. Según él, “ese es el precio que se debe pagar por no alinearse con los poderes oscuros de este país”.

“Fue secuestrada, al igual que su hija y se salvó de ser asesinada por las AUC de Carlos Castaño. Calumniada a más no poder. Odiada con saña pero también admirada. Al verla así, un día le pregunté si valía la pena entregarle la vida a una causa para terminar masacrada por los moralistas sin moral. Me dijo que sí. Que si volviera a nacer volvería a entregar su vida a la lucha por los derechos de los pobres y de los negros y su lucha incansable por la paz”, afirmó.

Bolívar cerró su despedida así: “Quienes deseaban su muerte que celebren. Solo les digo que todos vamos a morir y que nadie es Dios para atribuirse el derecho a mandar al infierno a sus semejantes. Menos sabiendo que todos tenemos pecados. Descansa en paz, amiga. Nos enseñaste a luchar sin importar terminar crucificados”.

La política de 68 años ingresó a la Clínica Conquistadores de Medellín a las 12:50 de la tarde. Al ser evaluada por los médicos, se supo que entró “sin signos vitales y con signos de livideces hipoperfundida”. Esto significa que le aparecieron manchas moradas en partes delicadas del cuerpo.

El director médico de la Clínica Conquistadores, Martín Mora, indicó que, pese a que la senadora murió de causas naturales, por ser este “un paro cardíaco no presenciado”, tal como se había especulado horas atrás, el cuerpo fue entregado a Medicina Legal para establecer con exactitud las causas del deceso.

