La comunidad académica de esa institución barranquillera usó en Twitter la etiqueta ‘#SoyEgresadoUninorte’ para que sus integrantes mostraran su alegría por recibir el anhelado diploma de grado, más allá de que, por la llegada del coronavirus a Colombia, la ceremonia que estaba convocada para el viernes 13 de marzo no se llevara a cabo.

Para evitar contagios con el virus COVID-19, la Universidad del Norte canceló los grados y les envió los diplomas a sus estudiantes a domicilio. Muchos universitarios se molestaron con la noticia y algunos llevaron a cabo un plantón en las instalaciones de esa institución.

Uno de ellos fue ampliamente criticado en las últimas horas por asegurar en un video que publicó en su Instagram que el mensajero que le llevó el diploma de grado a su casa era un “gordo hediendo”.

“Acaba de llegar el diploma a mi casa. No me equivocaba con mis expectativas, un gordo hediendo a sol”, expresó el joven en un primer video que publicó desde la parte alta de su casa. El universitario le pidió a una amiga que lo grabara mientras recibía el diploma, le abrió la puerta al mensajero, recibió su diploma y exclamó: “Wow, qué expectativas. Mi diploma. Y miren mi ‘outfit’, mi traje, espectacular, mi pijama”.

Muchos estudiantes aprovecharon la coyuntura para dejar claro que no todos vieron como una tragedia el hecho de que no tener una ceremonia de grado y dejaron mensajes en redes sociales demostrando su felicidad y orgullo por esta fecha que no dejó de ser especial para ellos. La mayoría agradeció la oportunidad de recibir el diploma con sus seres queridos.

Estas son algunas de las publicaciones:

@UninorteCO nos cogio en pijama u felices!! El bienestar de la sociedad está por encima del bien particular y hoy me siento orgulloso de ser Uninorteño!!! Hoy #SoyEgresadoUninorte pic.twitter.com/rzpmi7lFOC — yisus christ 🌟 👑 (@jesusper54) March 13, 2020

PARA LA ALEGRÍA DEL PUEBLO!!!! llegó por fin!!! Y lo mejor: LO RECIBÍ CON MI ABUELITA HERMOSA 😍😍😍😍😍 GRACIAS A DIOS POR PERMITIRMELO, NO LO PUDE RECIBIR CON ALGUIEN MEJOR#SoyEgresadoUninorte pic.twitter.com/mjpOwPW3Wo — Ceshitar? Albor (@ca0221) March 13, 2020

@UninorteCO Gracias por todo lo brindado a lo largo de estos 5 años; aportaron demasiado a mi preparación personal y profesional. Gracias por su diligencia y responsabilidad en medio de esta situación. Hoy puedo decir con orgullo #SoyEgresadoUninorte pic.twitter.com/G9Z1lFcZG1 — Laura Mejia (@Lauramejiac31) March 13, 2020

¡Felicitaciones! Ya puedes decir con orgullo #SoyEgresadoUninorte 👏🏼🎓 Disfruta y siente te feliz de este gran logro que hoy haz alcanzado — Egresado Uninorte (@egresadoUNorte) March 13, 2020

@UninorteCO me lo trajo un Servientrega, lo recibí en pijama y sin bañarme. No fue como me lo imaginé pero estoy igual de feliz 🤩 #SoyEgresadoUninorte pic.twitter.com/wpV4LHhxrF — Emma (@EmmaSka19) March 13, 2020

Ya me llegó el domicilio más esperado de mi vida#SoyEgresadoUninorte pic.twitter.com/NmFGi7Wtos — joselito carnaval (@JoseDLopezAm) March 13, 2020

Mi ceremonia terminó siendo mejor de lo que esperaba ❤️ pic.twitter.com/FuPF70MHyY — María Fernanda (@Mafe_Navarro) March 13, 2020

Me gradué por YouTube JAJAJAJAJAJAJAAJ #SoyEgresadoUninorte me encanta pic.twitter.com/MNQE5aQSgb — Tatiana (@buendiatat10) March 13, 2020