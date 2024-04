Este domingo 21 de abril, miles de colombianos salieron a las calles de las principales ciudades del país para expresar su desacuerdo con las políticas del Gobierno Nacional. No obstante, el presidente Gustavo Petro pareció no ver el impacto de las movilizaciones en el panorama político del país.

(Vea también: Petro presionó salida de funcionaria del Gobierno que denunció corrupción; ella renunció)

De hecho, el mandatario envió un mensaje en sus redes sociales y se apresuró a minimizar las marchas y a descalificar a los participantes. No obstante, todo parece indicar que desde el Gobierno se le quiere dar un espacio al análisis de lo que dejó la jornada de movilizaciones.

Así lo indicó el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien este lunes 22 de abril anunció que el próximo fin de semana (27 y 28 de abril) el gabinete de Gustavo Petro se tomará unos días para reflexionar.

“Vamos a aprovechar un consejo de ministros que estaba programado de tiempo atrás para trabajar todo el tema del presupuesto de 2025. Vamos a hacer un consejo de ministros en donde nos encerraremos dos días, muy seguramente en Boyacá, este fin de semana, y buscaremos un espacio también para hacer la reflexión política frente a las marchas. No será el único tema, pero es un tema importante, evidentemente”, aseguró Velasco a los medios de comunicación.

#Atención | “Hay un mensaje político y tiene que ser escuchado con respeto; pasar por encima de ese mensaje sería una torpeza”, dijo el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, tras comité político con el presidente Gustavo Petro analizando las marchas de la oposición.… pic.twitter.com/zqRUGFd4jc — La FM (@lafm) April 22, 2024

En cuanto a las marchas, el ministro señaló que sí se les deben prestar atención, ya que fue un gran número de personas que se manifestó sobre lo que está ocurriendo en el país.

“Un buen número de ciudadanos salieron a hacer una protesta democrática que estuvimos evaluando […]. Hay que escuchar a los que marcharon, también hay que escuchar a los que no marcharon, ya sea porque no están de acuerdo con la marcha o porque estando de acuerdo o porque no pudieron marchar. Hay que escuchar a Colombia y los colombianos tenemos que escucharnos todos frente a esas reflexiones”, agregó el funcionario.

Lee También

De acuerdo con la revista Semana, el traslado hacia Boyacá del gabinete de Petro será una especie de “retiro espiritual” en el que se hará una autocrítica sobre lo que está pasando con una parte de los colombianos.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.