La gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, indicó en esa red social que había dado positivo por COVID-19 en uno de sus habituales controles para detectar la enfermedad.

“No he tenido síntomas, me siento bien y estoy cumpliendo las medidas de aislamiento”, añadió Noguera, en esa plataforma.

De igual forma, la gobernadora del departamento caribeño agregó que seguirá trabajando desde casa y que “con el favor de Dios” espera recuperarse prontamente.

Una de las primeras respuestas, en esa red social, fue la del alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, quien le envió un sentido mensaje a Noguera deseándole una pronta recuperación.

Pumarejo fue uno de los asistentes al más reciente evento público en el que Noguera hizo presencia. Este fue el pasado sábado en el recibimiento de ayuda humanitaria por parte del gobierno de Emiratos Árabes Unidos al departamento del Atlántico.

En el centro de eventos Puerta de Oro, de Barranquilla, los dos mandatarios oficializaron la entrega de 100 unidades médicas de cuidados intermedios para ese departamento caribeño.

“Hay muchas palabras de agradecimiento, todos estos aportes han salvado vidas, ahora la entrega de estos ventiladores va a permitir mejorar la calidad de vida de los pacientes que aún no necesitan ser intubados”, indico en ese momento la gobernadora Elsa Noguera, en palabras recopiladas por El Heraldo .

