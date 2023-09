En el marco de un evento centrado en la entrega de motocicletas y vehículos para el Ejército, la Policía, la Fuerza Aérea, la Unidad Nacional de Protección y Migración Colombia, el gobernador del Tolima, Ricardo Orozco, reflexionó nuevamente frente al panorama de seguridad en el país e invitó a la ciudadanía a expresar pacíficamente su malestar.

Así como advirtió un retroceso vertiginoso en materia de seguridad, dejó ver su inquietud por lo que piensa el Gobierno Nacional, y particularmente los colombianos, al respecto. En ese sentido, dijo: “Invito a Colombia a que nos levantemos de manera pacífica a protestar”.

“No podemos permitir que la guerrilla nuevamente tome el territorio colombiano, que vuelvan las emboscadas, asesinatos de policías, el secuestro de comerciantes y campesinos, reclutamientos”, indicó el mandatario del departamento donde Sicarios asesinaron a hombre mientras veía partido de fútbol en un bar.

Asimismo, consideró que el país no debe tomar una postura “pasiva” frente al tema, por lo que puso sobre la mesa la posibilidad de que la ciudadanía efectúe un cacerolazo para manifestar su inconformismo al Gobierno Nacional, quien quiere facturar con lujoso Ferrari incautado a narco, lo puso en venta.

Aunado a ello, Orozco expresó: “Uno se pregunta, qué quiere el Gobierno Nacional, ¿quiere un país en llamas o un país tranquilo?, en mi concepto, como gobernador, como ciudadano, lo que creo es que el Gobierno quiere un país en caos, quiere un país en llamas, y la verdad, uno no sabe cuál es el fin, si la desestabilización de la democracia (o de) la institucionalidad”.

Para el departamento, acotó que van a continuar los operativos en el Sur, donde en su concepto se viene recuperando terreno ante las disidencias de las Farc. Además, se mostró crítico respecto a la sesión de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, Ciprat, la cual giró en torno a la Alerta Temprana 030 de 2023 emitida por la Defensoría del Pueblo.

“No me dejó ninguna sensación, no pasa nada en Colombia, así de sencillo. La pasividad del Gobierno es terrible, de verdad que uno va por decencia a esos eventos, pero ahí no pasa nada”, apostilló el gobernador respecto al espacio suscitado por el mapa de riesgo de cara a las elecciones del 29 de octubre.