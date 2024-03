La idea del expresidente Álvaro Uribe de culminar las vías 4G de Antioquia con la donación de ciudadanos de $ 1 millón cada uno es ahora realidad. La Gobernación del departamento lanzó este 22 de marzo la iniciativa “Vaca por las vías de Antioquia por Colombia”, que pretende reunir el dinero faltante para finalizar la obra.

Luego de que el gobierno del presidente Gustavo Petro indicara que no se tenían los recursos para finalizar las vías de cuarta generación en el departamento, pues debían cambiarse las prioridades de inversión, iniciaron a evidenciarse tensos choques entre la administración departamental y nacional, lo que derivó en la idea del exmandatario de reunir el dinero por cuenta de los antioqueños.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se sumó a la propuesta y dispuso un espacio en la página web de la Gobernación para realizar los aportes, así como una cuenta bancaria para los interesados en donar.

“Las buenas ideas no se discuten, se acogen. Nos ponemos hoy todos la camiseta por el progreso de Antioquia y el país, no tenemos la renuncia como una opción. Antioquia ha honrado los compromisos que han asumido sus obligaciones presupuestales y le hemos pedido a la nación que haga lo propio, pero que si por algún motivo no lo puede o quiere hacer, nos entregue los tramos para poder terminarlos”, indicó Rendón.