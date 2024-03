En vísperas de Semana Santa, el presidente Gustavo Petro ha sacudido el ambiente político del país con sus declaraciones en las que ha tenido rencillas con Germán Vargas Lleras, Alejandro Gaviria, el guerrillero Iván Mordisco y ahora la emprendió con el exmandatario Álvaro Uribe, con quien había planeado una reunión, que hasta el momento no se ha dado.

(Vea también: Senador se quejó porque Policía requisó maleta de su hija y Petro ridiculizó lo que pasó)

Petro primero hizo un chiste que muchos no recibieron con agrado, pues aseguró que la música de reguetón que supuestamente escuchan desde el uribismo sirven para “embrutecerlos más”, como si todos los que oyen ese género sean manipulados, como él lo señala.

“Mucha música de hoy no dice es nada. Música uribista, para embrutecerlo”, indicó.

Luego, apuntó a señalamientos más fuertes y, sin ninguna prueba mostrada, el presidente señaló a Uribe de supuestamente no pagar el impuesto predial correspondiente a las propiedades que tendría en San Onofre, Sucre.

“La pobreza no se soluciona con limosnas como hizo Uribe. El expresidente es uno de los grandes propietarios de tierras en la región y no no está pagando el impuesto predial por estas tierras”, dijo el mandatario.

Lee También

Como era de esperarse, el expresidente Uribe no se quedó callado y salió a defenderse en sus redes sociales contra los señalamientos del presidente Petro, quien todavía le debe una invitación a una reunión.

“Me hubiera dicho le habría llevado los recibos al café que me invitó. En 1961 mi padre compró unas tierras a don Manuel Ospina Vázquez, entre Tarazá, Antioquia y Uré, Córdoba. De allá nos echó el EPL; sin embargo, mi padre mantuvo vinculación al departamento hasta su asesinato por las Farc. Las propiedades se vendieron y se pagaron todos los impuestos. Yo pago los prediales a los municipios, no sabía que se deben pagar al presidente. En los anexos de la declaración de renta el Gobierno puede verificar los pagos”, expresó.

Pago los prediales anticipados. Si el Presidente me hubiera dicho le habría llevado los recibos al café que me invitó. Desde los años sesenta y setenta se han pagado prediales a municipios de Córdoba . En 1961 mi padre compró unas tierras a don Manuel Ospina Vázquez, entre… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) March 22, 2024

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.