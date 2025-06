Este miércoles 11 de junio, varios aspirantes a la presidencia de Colombia se vieron las caras, no para debatir, sino para dar un mensaje contra la violencia luego del atentado contra Miguel Uribe Turbay.

Personajes políticos, tanto de derecha como de izquierda, aceptaron la invitación de Noticias RCN, que cedió un espacio para hacerle homenaje al congresista del Centro Democrático, que se encuentra entre la vida y la muerte.

Bajo el lema “Fuerza Miguel”, se hicieron presentes candidatos y precandidatos como Paloma Valencia, Vicky Dávila, María Fernanda Cabal, María José Pizarro, Sergio Fajardo, David Luna, Mauricio Cárdenas y Juan Daniel Oviedo.

Por su parte, Gustavo Bolívar, aunque no estuvo presente en el canal, se unió en una videollamada en torno al rechazo de la violencia política. De acuerdo con el periodista que moderó el encuentro, José Manuel Acevedo, el exsenador estaba fuera de la ciudad y por eso no pudo estar presencialmente.

Mensajes de aspirantes presidenciales a Miguel Uribe

La narrativa fue una sola y los políticos presentes dedicaron varias palabras al parlamentario y a los colombianos, para que cese la polarización y los discursos de odio.

Juan Daniel Oviedo expresó que la solidaridad, escasa en muchos momentos del país, hoy abunda, y que cada vez son más los que se unen a las ganas de vivir para servir de Miguel Uribe.

Gustavo Bolívar fue enfático en que se deben desarmar las palabras y aseguró que los líderes deben dar ejemplo de grandeza. Su invitación fue a desarmar el corazón y tratarnos como seres humanos.

David Luna, aunque apoyó el mensaje de unidad, aclaró que eso no significa frenar las exigencias al Gobierno. Señaló que Colombia vive una grave crisis y que no se puede, bajo ninguna circunstancia, arrodillarse ante la criminalidad. Afirmó que unidos se debe defender la democracia y desarmar la palabra, recordando que exigir no es polarizar, y que al Gobierno Nacional hay que exigirle seguridad para todos los colombianos.

La precandidata Vicky Dávila también se unió al mensaje de respetar las diferencias y luchar contra los violentos. Dijo que el mejor homenaje que los ciudadanos pueden rendirle a Miguel, que está luchando por su vida, es unirse, sin importar el partido político ni la ideología. Aseguró que no se van a arrodillar ante el terrorismo.

Desde el Centro Democrático, Paloma Valencia sostuvo que la criminalidad no puede determinar el rumbo de Colombia. Su mensaje fue directo: la democracia debe prevalecer sobre el miedo. María Fernanda Cabal afirmó que los colombianos deben vivir en paz, pero sin negociar con estructuras ilegales que, según ella, limitan el actuar de la Fuerza Pública.

El exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, reafirmó que podemos ser diferentes sin ser enemigos. Llamó a construir unidad nacional desde el respeto, la empatía y la decencia, e insistió en que Colombia debe romper con los extremos y comenzar por moderar el lenguaje político como primer paso para cuidar al país.

La congresista María José Pizarro envió un mensaje de solidaridad no solo al senador atacado, sino también a las otras víctimas en el Valle del Cauca. Invitó a los líderes del país a una reflexión profunda y propuso una ruta basada en el diálogo, el consenso y la empatía, recordando que esta generación tiene la responsabilidad histórica de construir un nuevo país.

Finalmente, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas condenó el ataque y expresó su apoyo a Miguel Uribe y su familia. Destacó que este tipo de hechos refuerzan el compromiso de muchos sectores con el debate democrático y el respeto por las diferencias.

