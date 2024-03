El líder natural de Cambio Radical y exvicepresidente Germán Vargas Lleras aseguró que comparte la idea de convocar a una asamblea nacional constituyente, como lo propone el presidente Gustavo Petro, de quien espera no se “patrasie” con la iniciativa.

Vargas Lleras, en diálogo con Blu Radio, indicó que apoya a Petro en su idea de convocar a una constituyente, pues podría ser esta la manera de medir fuerzas entre sectores de oposición y respaldo al Gobierno.

(Vea también: “Atacó sin cesar a El Poblado y estigmatizó a Medellín”: Rendón por comentarios de Petro)

“Dios quiera que Petro no se vaya a patrasiar, me parece formidable convocar a una Asamblea Constituyente. Ya que el presidente abre esta magnífica propuesta, no hago parte de quienes se rasgan las vestiduras, puede anticipar una salida política”, señaló el exviceprensidente.