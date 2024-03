Por: Blu Radio

Desde Apartadó, en el Urabá antioqueño, el presidente Gustavo Petro envió un mensaje claro al Clan del Golfo, grupo armado ilegal al que invitó a negociar o, de lo contrario, dijo, tendrán una guerra por parte del Estado para combatirlos.

“El que tiene el balón en la cancha es el Clan del Golfo, se atreve o no se atreve, si no se atreve, guerreamos y la decisión es destruir el Clan”, indicó el mandatario colombiano, invitando al grupo ilegal a un “acogimiento” por medio de una negociación con la Fiscalía.

En ese sentido, el presidente Petro también invitó al Clan del Golfo a negociar “seriamente” y les cuestionó si verdaderamente están dispuestos a ese proceso de diálogo.

“¿Están dispuestos a dejar los negocios ilícitos, el de los migrantes, el de la extorsión, el de el traqueteo? Hablamos. Si están dispuestos hablamos, pero no para vernos cara bobos”, concluyó Petro.

Clan del Golfo respondió a Gustavo Petro

El grupo armado ilegal decidió aceptar el llamado del presidente, pero aseguró que no tienen nada que ver con la difícil situación que se vive hoy en el Darién (con el tema migratorio), algo que no sería cierto, ya que no es un secreto que ellos controlan ese negocio ilegal.

Este es el comunicado que sacaron respondiendo al presidente:

#Atención Clan del Golfo aceptó propuesta de reunirse con el Gobierno tras propuesta del presidente @petrogustavo desde Urabá. Aseguran que no crearon rentas ilegales, pero aceptan que cobran un impuesto en el caso de la coca. Están atentos al llamado del Gobierno. #MañanasBlu pic.twitter.com/KA8D22vAsX — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) March 19, 2024

