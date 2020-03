Mientras Claudia Patricia Marín Alzate se trasladaba desde ese municipio —a una hora y media de Medellín— el vehículo, al parecer conducido a alta velocidad, se habría cruzado un semáforo en rojo y estrelló a un motociclista, informó Noticias Caracol.

Esa versión también la confirmó un periodista, en Twitter:

El accidente se presentó en la glorieta de Exposiciones, centro de la capital antioqueña, donde el conductor de la moto resultó gravemente herido; sin embargo, el afectado tampoco pudo ser atendido por la ambulancia, pues en ella no se transportaba el personal médico.

La Secretaría de Movilidad de Medellín identificó al motociclista como Anselmo Giraldo, 69 años, quien sufrió lesiones delicadas en uno de los pies, el omoplato y se fracturó tres costillas.

Los testigos del incidente de transito se percataron de que la gerente del hospital San Fernando de Amagá se movilizaba en el vehículo de atención a urgencias únicamente con el conductor, señaló el medio.

“La ambulancia no cubría ninguna emergencia, ni transportaba ningún paciente”, añade el trino.

Sobre el grave incidente, la funcionaria reconoció su equivocación y, este jueves, le dijo al diario El Colombiano:

“A veces por la falta de recursos y por no generarle un gasto adicional al hospital pasan esas cosas. Muchos utilizan los vehículos (ambulancias) para transportar suministros, y cometí el error de decirle que me llevara desde Caldas hasta Medellín. Sé que me equivoqué y yo misma fui a La Alpujarra a hacer el reporte de lo que pasó”.