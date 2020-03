green

En el marco de dicho trabajo, Lozano se fue hasta la terminal aérea para entrevistar al gerente Álvaro González, que se negó a responder una de las preguntas sobre las medidas sanitarias en vuelos nacionales en la terminal aérea más importante del país.

“… a continuación, el gerente del Aeropuerto nos va explicar las medidas que está tomando para prevenir el coronavirus en vuelos nacionales”, dijo Juan Lozano, en una parte de la entrevista.

Enseguida, la respuesta de González fue: “Yo no le voy a responder eso (…) ustedes no son la autoridad sanitaria”. Seguido, dejó al equipo de RCN y no continuó la entrevista.

Contrario a la actitud del gerente de El Dorado, el presidente Iván Duque sí se refirió a la situación delicada que se vive en el aeropuerto ante la llegada de colombianos de varios países y ciudades. Además, a la “precariedad” en los controles sanitarios que denuncia ese noticiero.

“Los controles los tenemos que mejorar continuamente, y yo hoy mismo, después de ver lo que dijo el doctor Juan Lozano, le pedí al equipo que revisemos cuáles son esas preocupaciones que él tiene, porque aquí no se trata de buscar culpables, el coronavirus está llegando al mundo entero, (…) aquí no se trata de ver quién es el culpable, sino de cómo todos trabajamos unidos para evitar la velocidad de propagación de esta pandemia”, dijo Duque, en entrevista con Luis Carlos Vélez.

Este es el video en el que Juan Lozano se queda esperando la respuesta del gerente de El Dorado: