Santos, representante a la Cámara del Centro Democrático, expresó en el programa de Caracol Radio que lo que le molesta es que se traten de “tapar” las dudas y posibles irregularidades del video revelado por Paloma Valencia durante el debate de Odebrecht, por considerar que “Odebrecht es más grave”.

“Me parece que entrar a moderar la corrupción es lo que nos pudre realmente el alma”, dijo Santos, que pidió atacar de manera unánime este flagelo y no erosionar la fe pública en las instituciones. “No podemos ser selectivos en este tema. ¿Odebrecht es más grave que Petro? No. A mí el monto no me dice qué es más grave”, afirmó el congresista.

#DebateHora20 “¿Odebrecht es más grave que lo de Petro? Pues NO. La corrupción empieza desde lo pequeño, no podemos ceder en eso”@gabrielsantosCD📻 https://t.co/nGZVtkIZKE pic.twitter.com/VAtu6wz9OH — Hora 20 (@Hora20) December 4, 2018

De acuerdo con el simpatizante uribista, es igual ver a un político recibiendo fajos de billetes en una sala que una multinacional dispuesta a cooptar el poder público. “La corrupción empieza desde lo pequeño, desde el soborno al policía, desde saltarnos la fila” manifestó Santos, que remató diciendo que “en el momento en que empezamos a creer que hay corrupción menos grave que la otra, ahí es cuando cedemos ante esos poderes”.

En Hora 20, el hijo del actual embajador de Colombia en Estados Unidos estuvo acompañado por el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, el exalcalde de Bogotá, Lucho Garzón, y la exsenadora de la Alianza verde, Claudia López.

Allí, Santos aprovechó para criticar a la excongresista respecto a la coyuntura del video de Petro y las explicaciones que ofreció el senador de la Colombia Humana este lunes.

“Los 6 días de silencio de Claudia López me parecen lapidarios siendo ella una de las promotoras más importantes, o por lo menos más visibles, de la consulta anticorrupción, porque eso habla de una visión sesgada frente a la corrupción”, señaló Santos.

El comentario, desde luego, no dejó callada a López. “Entiendo tu papel y ustedes están en política” dijo la panelista señalando también a Samuel Hoyos, representante del Centro Democrático y precandidato a la alcaldía de Bogotá.

“Esa es la política del Centro Democrático, matar y comer del muerto. Que les vaya muy bien, van en 68 % de desaprobación, les quiero recordar. Su método de matar y comer del muerto no les está sirviendo ni a ustedes mismos”, expresó Claudia López, que tras dejar la cabina de Caracol Radio publicó el siguiente trino:

La estrategia de matar y comer del muerto se los está carcomiendo a ellos mismos. 62% de los colombianos desaprueba a Uribe y 62% desaprueba a Duque. Igualados en rechazo el títere y el titiritero. pic.twitter.com/A9RlxMy84v — Claudia López (@ClaudiaLopez) December 4, 2018

La exsenadora explicó que desde la semana pasada publicó su postura frente al video de Petro diciendo que coincidía con el editorial de El Espectador, que planteaba que el material revelado por Paloma Valencia merecía una explicación por parte del político. Manifestó además que la imagen de los fajos de billetes le parece escabrosa y que eso “no se puede normalizar”.

Sin embargo, López le dejó claro a Santos que no ha hecho justamente lo que ellos (el uribismo) quieren: “dejar de hablar de lo que también es importante”.

“Que se están llevando la institucionalidad de este país por los cachos tratando de matarse entre todos, de eso hay que seguir hablando. Que no pueden callar a la gente entre el contubernio del Grupo Aval, Odebrecht, Néstor Humberto Martínez, la campaña de Santos, la campaña de Zuluaga… es importante y no vamos a dejar de hablar de eso. Y eso es lo que les molesta”, concluyó la excongresista.