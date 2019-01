García Morales contó, en medio de lágrimas, el momento en el que la multinacional Odebrecht comenzó a proponerle contratos irregulares para la adjudicación de la obra Ruta del Sol ll, y aseguró que fue por medio de un periodista, según informó W Radio.

“En general, lo que hubo fue un gran comentario en los medios, ‘off the record’, ellos me planteaban que había un rumor que (la obra) se iba a adjudicar con los Nule… pero quién me citó a una reunión a las 10 de la noche fue el señor José Fernando Hoyos, periodista de Semana”, dijo García Morales.