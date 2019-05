La confirmación la hizo él mismo en una entrevista a ese espacio radial que comandará desde el próximo 15 de junio. Gustavo Gómez, por su parte, empezará a dirigir el noticiero de la mañana de Caracol Radio desde el 8 de julio, luego de la salida de Dario Arizmendi.

Gómez también le dio la bienvenida en su cuenta de Twitter y le deseo lo mejor en la nueva etapa del programa:

Regresa a @LaLuciernaga y a las tardes de la radio @gabodelascasas A esta hora le damos la bienvenida al nuevo director. pic.twitter.com/N5bPQ6ezeF — GustavoGómezCórdoba (@gusgomez1701) May 6, 2019

El comunicador social egresado de la Universidad Javeriana vuelve a la radio luego de cinco años como director de Comunicaciones de Claro Colombia.

Bajo su mando, ese espacio fortaleció las franjas informativa (con Red+ Noticias), de deportes y de entretenimiento con programas como ‘La Tele Letal’, que recientemente ganó un premio India Catalina como Mejor Programa de Entretenimiento, y se convirtió en un fenómeno de YouTube y de las redes sociales gracias al contenido protagonizado por Martin De Francisco y Santiago Moure.

Antes de llegar al mundo empresarial, Delascasas formó su carrera en estudios y cabinas de radio por 24 años, pues además de Caracol Radio también integró el equipo de Blu Radio, en los primeros años de esa cadena, donde hacía parte de los programas ‘Voz Populi’ y ‘La Nube’.

Justamente, en su despedida de Blu Radio en 2014, habló lo que significa este medio para él:

“La radio, como todo medio de comunicación, se debe a los oyentes. La radio y sus contenidos se deben a lo que la gente pide, pero el medio es el que le pone el sello personal a cada uno de esos contenidos. […] Este es un país donde la opinión está en la radio porque hay una tradición de buena radio y este es un fenómeno que se debe a la calidad y a la calidez del medio”.

Antes de alcanzar mayor reconocimiento en esas dos cadenaas, también fue locutor en las emisoras juveniles Super Estéreo 88.9 (1996-1995) y Radioactiva (1995-1990). Mientras tanto, en televisión ha sido presentador de diversos programas de entretenimiento como el ‘Festival Internacional del Humor’, ‘También Caerás’, ‘No me lo cambie’, ‘La Locomotora’, ‘Todo que ver’, entre otros.

Entre tanto, en una entrevista con El Periódico, ese mismo año, Delascasas confesó su adicción: “Soy una fanático del trabajo, porque me gusta lo que hago. A veces puede llegar a ser un defecto, cuando no logro desconectarme, y yo no lo logro”.

A ese mismo medio le contó sobre su faceta de cantante: “Alguna vez el grupo musical de ‘La Luciérnaga’ salió de vacaciones y fue entonces cuando Hernán Peláez me dijo vaya y haga lo que ellos hacían. Entonces yo canté y salió tan mal que al mismo tiempo fue un éxito”.

Así se escuchaban esos episodios:

Y este fue su último programa a principios del año 2013: