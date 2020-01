“…Por qué una universidad se involucra en una investigación de estas, cuando digamos no es su labor, su labor primordial es investigar, educar, y no hacer investigaciones”, dijo Quinn en la emisora.

Minutos después la periodista reconoció su error y aclaró que no quiso hacer el comentario:

@catatrujillou @MafeCarrascal tienen razón …me enredé , me equivoqué y no era lo que quería decir …acepto la crítica y me disculpo con la Universidad …abrazo para todos

