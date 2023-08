Francia Márquez también cumplió un año como vicepresidenta del país, cargo en el se ha desempeñado en medio de fuertes discusiones que ha tenido sobre todo con miembros de la oposición, que le han cobrado fuertemente sus viajes en helicóptero por las supuestas amenazas que ha recibido.

Márquez ha tratado de mantenerse al margen en el escándalo que enloda al presidente Gustavo Petro por las declaraciones que entregó su hijo Nicolás Petro a la Fiscalía sobre los dineros de dudosa procedencia que habrían entrado a la campaña de 2022. Investigación que todavía sigue en curso.

Al respecto, la vicepresidenta habló en Noticias Caracol y se refirió a las repercusiones que esto podría tener: “Como mamá y papá que he sido para mis hijos, me coloco en los zapatos del presidente, de la mamá de Nicolás, de toda la familia, porque creo que es una situación muy difícil. No soy yo quien debe cuestionar si lo hizo bien o no, será la justicia. Lo que sí sé es que, en relación con lo que compete al gobierno, se han dicho muchas cosas. Desde antes de ganar ya había un intento de querer que no gobernáramos este país”.

"Como mamá me pongo en los zapatos del presidente Petro. Nuestro proceso fue transparente, el cambio lo hicieron más de 11 millones de colombianos": Francia Márquez sobre escándalo que desató Nicolás Petro. "No tenemos nada que ocultar ni nada que temer", agregó.

De igual manera, aseguró en el noticiero que no huyen a una posible intervención de la Comisión de Acusaciones en el cargo del presidente Gustavo Petro, pues aseguró que el trabajo que se hizo en la aspiración fue honesto y está confiada de que no hubo dineros ilícitos de ninguna índole.

“No nos oponemos a una investigación, estamos con toda la disposición de que se investigue lo que se tenga que investigar. No tenemos nada que ocultar ni que temer. No le compramos la conciencia a ningún colombiano. De hecho, cuando estábamos en campaña, el presidente fue muy estricto en decirle al gerente que no lleguen recursos de ninguna índole que puedan ser cuestionados”, expresó.

Finalmente, Márquez dejó en claro que Petro no ha pensado en abandonar su cargo ni tampoco lo ha contemplado ella: “Creo que no hay nada que temer. El presidente va a gobernar los tres años que le quedan y yo lo voy a acompañar como vicepresidenta”.