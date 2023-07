Francia Márquez, que ha sido criticada por el dinero que se destinó para su Ministerio de la Igualdad, se desplazó a Buenaventura a hacer seguimiento a verificar los avances de los compromisos adquiridos entre el Gobierno Nacional y la comunidad del puerto vallecaucano.

La vicepresidenta, que lideró la X Comisión de Seguimiento a los Acuerdos del Paro Cívico de Buenaventura, aseguró que cada ministro que llega al territorio tiene capacidad de tomar decisiones. En esta jornada, estuvo acompañada del Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, varios viceministros y otros altos funcionarios del Estado y del gobierno local.

“No pueden venir a decir que no estamos haciendo nada. Aquí no venimos a echar carreta, venimos a cumplir. Ustedes llevan seis años esperando que les cumplan y nosotros llevamos seis meses cumpliéndoles. Desconocer lo que estamos haciendo no es justo y este Gobierno no es enemigo de ustedes”, defendió Márquez la gestión del gobierno ante los voceros del Comité del Paro.