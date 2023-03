Tras el escándalo por sus llegadas a casa en helicópteros por motivos de seguridad, la vicepresidenta Francia Márquez explicó cómo es su relación con el presidente Gustavo Petro y su gabinete y con el presidente del Congreso, Roy Barreras.

Sobre este último, en entrevista con Revista Semana, Márquez reconoció que no tiene la mejor relación con él y que en muchas ocasiones no está de acuerdo con su manera de actuar.

“Yo no he estado de acuerdo con Roy Barreras en muchas cosas, y no le he ocultado, sé que tiene un derecho a hacer política, es un derecho que tienen todos los ciudadanos, respeto las decisiones que va tomando, creo que si es en el marco del Pacto Histórico las decisiones deberían ser más dialogadas y concertadas y no una imposición, pero respeto su decisión de hacer política en la manera que él considere”, dijo.