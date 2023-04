El representante a la Cámara por el partido Centro Democrático, Hernán Cadavid, denunció penalmente a la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, por haber recibido el subsidio ‘Ingreso Solidario’ cuando ya era funcionaria del Estado.

La denuncia la interpuso el representante ante la fiscalía general de la Nación, ente ante el cual presentó evidencias que demuestran que la vicepresidenta Francia Márquez recibió el subsidio hasta el 7 de julio de 2022.

“Del dicho al hecho: He denunciado penalmente a la Vicepresidenta Francia Márquez por recibir indebidamente el subsidio ‘Ingreso Solidario’. La plata de los más pobres en manos de quien no la necesitaba. Es un delito”, expresó el congresista Cadavid.

En las pruebas entregadas a la Fiscalía, Cadavid demuestra que el Departamento de Prosperidad Social DPS), entidad encargada de entregar el subsidio, desembolsó a la vicepresidente Márquez los giros 28 y 29 del programa.

“Una vez verificado el sistema de información del Programa Ingreso Solidario, podemos informar que la ciudadana Francia Márquez fue beneficiaria de dicho programa hasta el mes de julio de 2022 cuando le fueron realizados los giros del programa”, dice la directora técnica de la entidad, Yohanna Cubillos.

Los giros realizados a la Vicepresidenta, según el calendario de ese entonces, comenzaron el 21 de julio y estuvieron disponibles hasta el 12 de agosto de 2022. Fechas en las cuales Francia Márquez ya había sido elegida vicepresidenta de Colombia.

En abril de 2022, precisamente hace un año, cuando fue revelado que la entonces candidata vicepresidencial era beneficiaria del Ingreso Solidario, Márquez aseguró que “Lo merezco como cualquier colombiano, porque no he sido una mujer rica. He sido una mujer empobrecida, que sola he sacado mis hijos adelante como muchas mujeres cabeza de familia”.

De acuerdo con la denuncia interpuesta por el representante Cadavid, Francia Márquez tuvo ingresos en 2021 por renta de trabajo de $32 millones; por renta no laborales $38 millones; renta líquida de trabajo ordinaria de $19 millones y renta líquida ordinaria no laborales por $38 millones.

“Así tenemos que la señora Francia Elena Márquez Mina durante el año 2021 recibió ingresos brutos por valor de $ 70.600.000 que corresponden $ 32.520.000 por ingresos de trabajo y $ 38.080.000 por rentas no laborales, lo que da un ingreso mensual de $ 5.883.333”, explica Cadavid.

Y agregó “entonces si la línea de pobreza es de $ 354.031 mensuales y Francia Márquez recibía en el 2021, $ 5.883.333 mensuales, estaba 16.6 veces por encima de la línea de pobreza”.

Lo que representa para el congresista una conducta de “Fraude de Subvenciones”. La vicepresidenta Francia Márquez aún no se pronuncia ante la denuncia penal interpuesta, pero se espera pronunciamiento en las próximas horas.