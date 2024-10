Francia Márquez se ha mostrado activa en el COP16, que fue inaugurada el pasado 2o de octubre, y dio un discurso frente a líderes ambientales y jóvenes sobre la importancia del cuidado de la biodiversidad en Colombia.

“Mi mensaje para los jóvenes es que tengan cuidado en caer en eso. Yo no pedí, en mi adolecencia, ser activista. A mí la vida me arrojó a hacer eso. Yo quería era ser cantante y pasármela bailando sabroso por ahí; y fue la vida la que me empujó al activismo ambiental”, dijo Márquez.

La vicepresidenta se veía rodeada de asistentes de varios países y de distintas edades que la escuchaban atentamente sobre lo que implica trabajar por la protección medioambiental.

“Los jóvenes no pueden perder el sentido ético de la vida”, agregó la también ministra de Igualdad, haciendo un llamado a tomar acciones para la conservación de la biodiversidad y que eso no se convierta solo en una moda de redes sociales.

Francia Márquez habló sobre Pepe Mujica y su “combate con la muerte”

La caucana en sus palabras hizo referencia al expresidente uruguayo que atraviesa por serias complicaciones de salud y mostró la gran admiración que siente por él.

“Ayer tuve una llamada con ‘Pepe’ Mujica, que para mí fue una inspiración desde mi adolecencia. Una inspiración para muchos hombres y mujeres de nuestra región y del mundo”, aseguró Márquez.

