Carlos Prasca, por su parte, asegura que todo se trata de una campaña de desprestigio en su contra. Además, que han hackeado sus cuentas para crear pruebas falsas.

Lo primero que se conoció fue un chat de alto contenido sexual, que según el portal Hora 724, es una conversación entre el rector y Daniela González Acosta, quien sería una estudiante de ingeniería industrial de la Universidad del Atlántico, a la que “le promete ayudarla una vez termine su carrera profesional”.

Este portal asegura que “pudo determinar que un grupo de líderes estudiantiles tendrían estas y otras conversaciones en las que se evidenciarían un caso de acoso sexual”.

Este es uno de los chats que publica el medio regional:

Además, difunden una fotografía en la que Prasca aparece desnudo, y que según el portal habría sido tomada por una estudiante en un motel.

Sobre estas dos primeras pruebas, el rector entregó declaraciones, tanto a Hora 724 como a Blu Radio, y señaló que tiene conocimiento de esto hace por lo menos cinco meses.

Según dijo a los medios, el chat es de un perfil falso, y la foto es real, pero que la obtuvieron hackeando el celular de su esposa. Sobre esto, asegura que ya existe una denuncia en la Fiscalía.

Luego de eso, el mismo portal asegura que tiene 21 grabaciones del rector en contextos sexuales “que están en poder de estudiantes y directivos de la institución”, y difunde uno de ellos. En un fragmento de lo que se escucha allí, Prasca le dice a su interlocutora:

“El día miércoles te voy a ver y ese miércoles te voy a poner a gritar lo que tú nunca has gritado, hijue… si no. Ese día miércoles la madre, me vas a recordar 72 horas todas las veces que vayas al baño”.