[Al final de esta nota encontrará un sondeo para que opine sobre el tema]

A través en un trino, el congresista resaltó la hoja de vida de la comunicadora, pero que aun así informó que decidió que no continuara en su equipo de trabajo en el Senado.

Valencia no detalla los hechos, pero a lo que se refiere es a comentarios de otros senadores del Centro Democrático como Claudia Bustamante.

En uno de ellos calificó a La Rotta como una persona “no confiable” por trabajar con el partido de Gobierno pese a sus posturas críticas ante este. Además, promovió su salida y contó que la información de la comunicadora ya está rotando por grupos del partido.

Me dicen que esta señorita es comunicadora de un congresista del CD. No sé de cuál, pero espero que me lean varios y que además, revisen su TL. Una persona que habla así de Uribe, jefe del partido para el que trabaja y no apoya al gobierno, definitivamente no es confiable. https://t.co/RBAkzFN7Ru

— Claudia Bustamante (@cmbustamante) January 24, 2019