Ese lugar era el centro de las marchas que se realizaron hoy, y que fueron replicadas en varias partes del país, para exigirle al Gobierno mayores recursos para la educación pública.

Sin embargo, una de las imágenes de las protestas que más llamó la atención fue la que el senador Petro compartió en redes sociales y que fue interpretada para algunos usuarios de Twitter como oportunismo de su parte.

En la foto aparece el también excandidato presidencial en medio de los manifestantes, muy al estilo de lo que fue su campaña del primer semestre de este año. El mensaje con el que acompaña la foto es: “Agradezco este mensaje de apoyo de nuestra juventud colombiana”.

Algunos de los seguidores de Petro le dejaron mensajes en esa foto publicada y le critican que esté desestimando la finalidad de la marcha.

¿Por qué la tarima de Plaza de Bolívar, donde se defiende la educación pública, la privatiza la campaña de @petrogustavo? No dejan hablar a estudiantes ni profesores, pero si debemos oírlo a él. Así no es. A @AngelicaLozanoC la empujaron y no la dejaron subir. #YoNoMarchePorPetro

— Gabriela Delgado (@gabydel) October 10, 2018