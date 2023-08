Como ya es costumbre, todo lo que publica Gustavo Petro en sus redes sociales es motivo de debate o polémica. Esta vez no fue diferente y las críticas se dan por una foto en la que Petro exaltó su reunión con ese partido político, pero dejó expuesto un detalle muy particular.

En la publicación se puede ver que al mandatario le gusta hacer dibujitos con lápiz, mientras tiene reuniones importantes como la que sostuvo con los liberales, muchos de ellos hoy en oposición.

En la parte baja de la foto que habría tomado el mismo Gustavo Petro aparecen un lápiz y una hoja llena de círculos que él pintó. No hay más detalles de la misma.

Esta es la publicación:

Como era de esperarse, los críticos del presidente le lanzaron pullas y otros intentaron analizar qué pueden significar los garabatos que hace el mandatario en sus reuniones.

Por ejemplo, y según el diario El Clarín, los círculos que pinta Petro podrían expresar encierro y no tener una salida para los problemas.

“Círculos: Nos habla que la persona gira en torno a una situación que, muchas veces, no encuentra la salida. Cuando se hacen muchos círculos nos habla que la persona tiene la tendencia a encerrarse en su propio mundo o ideas. Los círculos se relacionan con el mundo afectivo”, señala ese diario, con base en un análisis publicado hace un tiempo sobre interpretación grafológica.

Más allá del detalle en la foto del mandatario, los usuarios en redes no perdieron oportunidad y lanzaron críticas y hasta memes. Estos son algunos de los más curiosos:

Yo no veo un bloc de notas donde usted escriba lo importante de las reuniones. Veo un papel donde usted está dibujando circulitos lo cual significa que no le importa el tema que están hablando en esa reunión y nos viene a tramar qué está haciendo su trabajo, lo cual no es cierto.

