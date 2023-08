Este martes el exministro de Educación del Gobierno Petro, Alejandro Gaviria, estuvo frente a frente con Juan Diego Alvira, habló ‘Sin Carreta’ sobre su decisión de hacer parte del gabinete y después de haber criticado a Petro durante las elecciones.

Ante el interrogante de si se traicionó a sí mismo al aceptar el cargo, el exministro fue contundente: “Sí, puede ser, incluso me están dando duro en redes sociales por eso. Pero, yo lo hice de buena voluntad, por el país, y eso la gente no lo cree. El presidente me dijo “venga a trabajar que este es mi programa estrella”, y me pareció difícil decir que no”.

Sobre la polémica que se desató ante las amenazas de las EPS, Gaviria, quien fue ministro de Salud en el Gobierno de Juan Manuel Santos, opinó que la situación le preocupa porque “si pasa lo que las EPS dicen que va a pasar en octubre, el Gobierno no va a ser capaz, con el Adres, de asumir toda la coordinación y pagos del sistema de salud, esto puede llevar a una crisis”.

Por otro lado, sobre el liderazgo del presidente Gustavo Petro, Gaviria declaró que es preocupante que se instale en un relato de “conspiración” de los grandes poderes y los medios de comunicación, pues esto no le conviene al país.

Finalmente, sobre todo lo que ha pasado con el tema de Odebrecht, Gaviria confesó que le parece muy triste que sea la justicia de Estados Unidos la que destape todo y no la justicia colombiana.