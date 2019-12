Uno de los primeros en criticar la actitud de Román fue el exdirector del CTI Julián Quintana, que se refirió a la imagen y le pidió que no lleve al odio y mejor trabaje.

“Qué bueno que @JulianRoman libremente pueda salir a protestar. Pero debe aprender a respetar a los demás y sobre todo al presidente @IvanDuque el cual fue elegido legítimamente por la mayoría de los colombianos. Señor @JulianRoman no incite el odio, trabaje y construya”, dijo Quintana en esa misma red social.

Otra que salió en defensa de Duque fue la tuitera Natalia Bedoya, que se ha declarado en varias oportunidades admiradora del jefe de Estado colombiano.

“Definitivamente necesitamos una nueva generación de actores en Colombia, qué vergüenza da @JulianRoman”, sostuvo la tuitera.

El actor no se refirió a los reclamos de los seguidores de Duque. Sin embargo, cabe mencionar que, al mirar en detalle la imagen, se aprecia que Román no tiene en sus manos el globo con el cerdo pintado y la palabra “Polombia”, posa al lado de la misma, pero no la sostiene.

Aunque no habló del tema, el actor hizo ‘retwitt’ a un comentario de uno de los tuiteros que están en contra de la gestión del presidente y que le respondió lo siguiente a Quintana:

“Incitar al odio es que la Ministra del Interior le diga al pueblo que le paga el sueldo que no pudieron. Que aprueben una ley con el nombre de un ladrón. Que nos metan más reformas para beneficiar a las familias de siempre. No salir con un globo rosado a la calle”.

En el marco de las marchas, el actor Julián Román habló con Pulzo y dio sus argumentos por los que, según él, debe continuar el paro en Colombia.

“Lo que ha pasado, no solo ahora, hace más de 80 años en este país, yo creo que llega ya un momento en que no lo estamos soportando. Lo de ayer fue un escupitajo, una ley con el nombre de Andrés Felipe Arias, que es un tipo que está pagando 17 años de condena por corrupción”, sostuvo el actor.

Aseguró también que la gente ya está cansada, aburrida y la invitación es “Colombianos, dignidad como principio activo. Salgamos a las calles”.

