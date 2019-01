La entidad reabrió el caso del bus que se accidentó el pasado 14 de agosto en una carretera de Ecuador cargado con más de media tonelada de marihuana y que dejó 23 personas muertas.

Según el ente de control, presuntamente la compañía no sometió a “mantenimientos preventivos ni a alistamientos diarios requeridos” el bus para cubrir la ruta entre Neiva y Lago Agrio en Ecuador.

Asimismo, la entidad estableció que al parecer no se realizaron controles de alcoholemia, exámenes físicos al conductor y “aparentemente la empresa no tenía control de este vehículo desde diciembre de 2017″.

“Al parecer, la empresa no capacitaba a la totalidad de sus conductores (…), no ejercía control frente a la operación de vehículos propios y de terceros vinculados, no cuenta con un programa de prevención de accidentalidad y tampoco se encuentra habilitada para prestar el servicio de transporte terrestre internacional”, agregó la información.