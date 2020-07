green

El ente investigador reconoció que de los 49 procesos que maneja en total, 40 están en etapa de juicio y 9 están en etapa de investigación, indicó Noticias Caracol.

Ese noticiero aclaró que no todos los casos implican a miembros de la fuerza pública, sino también a civiles, pero no detalló cuántos de ellos involucran a uniformados y cuántos no.

De momento, Caracol solo habló del segundo caso denunciado, el de una niña de la etnia Nukak Makú que también habría sido violada por militares en el Guaviare. Según la vicefiscal Martha Janet Mancera, citada por ese medio, ya se han adelantado algunas investigaciones al respecto, incluyendo la recopilación de los testimonios de la víctima, con ayuda de un intérprete.

El comandante de la cuarta división del Ejército, general Antonio Bernal, dijo a ese noticiero que no solo la Fiscalía trabaja en el caso, sino que ya se había abierto una investigación disciplinaria que se encuentra en manos de la Procuraduría regional de San José del Guaviare.