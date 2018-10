El fiscal prácticamente quiebra la voz en varias oportunidades al explicar que se siente señalado, cuestionado y sin los elementos necesarios para hacer su trabajo, informó RCN Radio.

De modo que, en plena audiencia, el investigador (cuya identidad no fue revelada) le dijo a un juez en Paloquemao:

Expresó el fiscal un instante antes de afirmar que:

Cuando el juez trató de aclarar que él no lo estaba atacando, el fiscal prosiguió con su gimoteo pero esta vez hacia el delegado de la Procuraduría.

“Señor Procurador, yo trato de hacer lo mejor posible mi trabajo. A un Policía Judicial usted no le puede dar una orden para verificar una dirección de la víctima porque eso no es un acto de investigación, no tenemos teléfono, no tenemos papel… pido lo imposible, ya no más”, exclamó el afligido investigador en medio de las lágrimas.