El magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) Renato Contreras, que este miércoles abrió una investigación contra la campaña de Gustavo Petro y formuló cargos contra el senador, su gerente de campaña y su auditor por presunta financiación prohibida, dijo en Blu Radio que el dinero los entregaron dos profesores (uno de Cartagena y otro de Bogotá) y una funcionaria de la Controlaría.

Los aportantes eran funcionarios al momento de hacer la donación, aseguró Contreras, y por esa razón habría una violación a la Ley de financiación de partidos.

La cifra dejó “atónito” al periodista Néstor Morales, que criticó que Contreras (del partido Centro Democrático) le pidiera a la Fiscalía abrir una investigación penal contra Petro.

“Yo no soy afecto a Gustavo Petro, pero le están dando un ‘papayazo’ para victimizarse. Usted, magistrado, elegido por el Centro Democrático, anunciando una investigación inclusive de carácter penal a Gustavo Petro porque una profesor en Cartagena donó 90.000 pesos, desgastando todo el aparato de justicia, compulsando copias a la Corte Suprema de Justicia, están llevando a un extremo que yo no había visto. Estoy estupefacto escuchando sus argumentos”, manifestó Morales al funcionario.

Contreras respondió que respetaba la opinión el periodista, pero que su obligación legal es revisar el origen de las donaciones y no el monto.

El magistrado agregó en Caracol Radio que la investigación a la financiación de la campaña de Petro, que dijo que le tocó por reparto, comenzó por una denuncia que decía que el entonces candidato había recibido plata de la empresa colombo-venezolana Monómeros, cosa que se descartó.

Ahí fue cuando encontraron la presunta donación irregular de 365.000 pesos, cifra que Gustavo Gómez, de manera irónica, calificó de “impresionante”.

A la pregunta de por qué no se toman decisiones similares sobre casos donde hay mucha más plata comprometía, Contreras dijo que él se ocupa de los casos que le tocan y no puede hacer nada con respecto a los que no están en su despacho.

Ahora, Petro deberá presentar su defensa ante el CNE y esperar las posibles sanciones que se le impongan.