Un nuevo episodio de polémica sacude al Gobierno colombiano luego de la revelación de una grabación comprometedora en la que el excanciller Álvaro Leyva se refiere en términos despectivos hacia el presidente de la República, Gustavo Petro. El material fue entregado directamente a la fiscal general Luz Adriana Camargo por el propio mandatario, en el marco de una reunión privada.

Este audio salió a la luz tras una confusión inicial sobre su existencia y entrega. En un primer momento, la fiscal Camargo aseguró no haber recibido ningún audio por parte del jefe de Estado. Sin embargo, horas más tarde, la funcionaria admitió que, tras hacer memoria, efectivamente le fue suministrado un archivo de audio proveniente de Petro. Según información de La FM y la periodista Darcy Quinn, este registro se remonta a una reunión de hace cerca de un mes, en la cual el presidente le habría presentado a la fiscal una conversación grabada.

La grabación que @petrogustavo le entregó a la Fiscal es una conversación de @AlvaroLeyva con otro interlocutor no identificado …básicamente Leyva habla pestes del mandatario (como en las cartas ) pero no está claro que planee un golpe de estado

El contenido del audio, calificado como confuso por los periodistas de la emisora, expone al excanciller Leyva hablando con otra persona –cuya identidad aún no se logra precisar– sobre el presidente. En la grabación, Leyva emplea calificativos peyorativos hacia Petro, indicando, entre otras afirmaciones, que no debería ocupar la presidencia, que sería una persona “adicta” y que presenta problemas de salud. Si bien la rudeza de sus palabras ha causado inquietud en sectores políticos, varias de esas opiniones ya las había manifestado anteriormente en declaraciones y cartas abiertas.

No obstante, dentro de la grabación no se identifican indicios de un plan para desestabilizar al mandatario o algún tipo de conspiración directa, situación que descarta el alcance de la conversación a nivel de amenazas concretas, tal como lo señaló la citada cadena radial. La transcripción no evidencia tampoco ninguna alusión a posibles atentados o acciones ilegales planeadas contra Petro. Lo contenido corresponde más a opiniones personales, aunque en un tono fuerte y crítico.

La filtración del audio del excanciller Leyva ha producido nuevas preguntas sobre el clima político dentro del Gobierno y las fisuras en su interior. Más allá del impacto mediático y de las interpretaciones iniciales, la Fiscalía General de la Nación debe delimitar si este tipo de grabaciones configuran elementos probatorios de posibles conspiraciones o solo constituyen ejercicios de expresión, aunque en términos cuestionables.

En conclusión, hasta ahora el caso no apunta a una conspiración contra el presidente, sino a diferencias personales y fracturas políticas que ya venían haciéndose públicas.

