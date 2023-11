Mucho revuelo se ha desatado en el país por la controversial reunión que tuvo el presidente Gustavo Petro con 14 de los 15 gobernadores que invitó a la Casa de Nariño y que él considera como aliados, pues “fueron elegidos con las fuerzas que me apoyaron”, según lo que publicó el propio presidente en su cuenta de X (antes Twitter).

En reunión con 14 gobernadores que fueron elegidos con las fuerzas que me apoyaron en mi primera vuelta presidencial. pic.twitter.com/3zxlDxVsPx — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 8, 2023

Lo que él promulgó en campaña como el gran acuerdo nacional, parece que se ha desbaratado con la ninguneada que les pegó a los otros gobernadores que fueron también elegidos por mandato popular y que no son afines a las ideas de su Gobierno. Estos mandatarios departamentales no fueron invitados y muchos de ellos sienten que el presidente no está gobernando para todo el país.

Así lo expuso el periodista de Blu Radio Felipe Zuleta, quien se fue contra el presidente Gustavo Petro por un gesto que en la emisora se consideró como “discriminatorio”. El comunicador le lanzó un duro señalamiento al mandatario: “Él no se ha dado cuenta que es el presidente, se está pegando un tiro en el pie. Él cree que es el director de la Colombia Humana, no se ha dado cuenta que es el presidente, que representa la unidad nacional, solo saca discursos esotéricos”.

En la cadena radial cuestionaron la manera en la que Petro se relacionará de ahora en adelante con los gobernadores que históricamente lo han criticado, como el de Antioquia, quien dependerá del presupuesto que le brinde el Gobierno Nacional para adelantar proyectos en su región.

