El Tapón del Darién es una de las selvas más conocidas pero peligrosas del mundo y queda entre Panamá y Colombia, siendo uno de los lugares por donde muchos inmigrantes ilegales pasan para Centroamérica y Norteamérica.

Recientemente el presidente Gustavo Petro, se refirió a este lugar: “Tengo ganas de ir al Tapón del Darién, invitar a algunos magistrados a que me acompañen y ver en el sitio qué es lo que está pasando, porque creo que allí hay un holocausto de los derechos humanos”.

De acuerdo con los datos del Servicio Nacional de Migración de Panamá durante el 2022 se registraron 248.284 personas migrantes y/o con necesidad de protección internacional en la frontera entre Colombia y Panamá.

En lo que va corrido de 2023 han cruzado esta zona del país 127.000 personas. Los venezolanos continúan siendo los que más transitan con 55.589 personas, seguidos por haitianos 28.610 y ecuatorianos 16.992.

Una de estas personas fue Héctor Marino Núñez, colombiano de quien no se volvió a tener razón cuando quedó en medio de la espesa selva sin que alguien pudiera ayudarlo.

Héctor Marino Núñez es un trabajador independiente de 46 años, vivía en Cali con su familia y para mejorar su situación económica decidió irse a Estados Unidos.

“Venía muy contento, con ganas de irse para Estados Unidos, porque lo estaban pasando por la selva. Nosotros le dijimos: pero no, cómo se te ocurre”, relata su sobrina Shirley Ramírez.

“Uno habla de la selva y se imagina un león, un tigre, un oso, una culebra”, expresa Shirley, quien dudosa de la decisión de su tío, decidió comunicarse con más familiares para lograr convencerlo de no irse y mucho menos por el Tapón del Darién.

“Ella (tía de Shirley) me preguntó que por dónde se iba, yo le dije que por el Tapón del Darién y me dijo: ya le voy a mandar lo que está pasando por allá. Entonces me mandó un video, muy feo el video y se lo mostré.”