En la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica Bonnadona Prevenir en Barranquilla, se encuentra Ender Enrique Contreras Fernández, conocido como el ‘niño milagro’ del HK 4983, luchando contra una leucemia agresiva. Su tratamiento con quimioterapias fue suspendido debido a su delicado estado de salud.

Según Liliana Del Valle Montiel Fernández, hermana mayor del niño de 11 años, el pronóstico de salud de ‘Envito’ no es alentador. Su salud se ha deteriorado considerablemente, experimentando diversas complicaciones y constantes quejas de malestar.

“Mi hermano perdió su cabello, no tiene fuerza para caminar, no come, tiene diarrea, fiebre, se la pasa llorando por dolor y no puede hablar bien”, dijo Montiel Fernández.