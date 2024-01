Hasta la Clínica Bonnadona Prevenir en la ciudad de Barranquilla fue remitido Ender Enrique Contreras Fernández, el niño milagro del HK 4983, quien lucha por salvar su vida tras ser diagnosticado con leucemia y, también, por olvidar el acontecimiento traumático que vivió el pasado domingo 7 de enero con la caída de la avioneta tipo ambulancia en la que se dirigía hacia Guaymaral, en cercanías a Bogotá, para tratar su enfermedad.

De acuerdo con la información revelada por su mamá, Elizabeth Fernández, quien también resultó afectada por este accidente, el menor fue remitido de la Clínica Médicos de Valledupar a las 9 de la noche del 9 de enero para brindarle mejor atención en el departamento del Atlántico, donde ya se le realizan estudios especializados para tratar su dictamen.

“Mi niño está mal, no puede dormir, me dice que recuerda lo que vivió y ambos estuvimos recibiendo atención psicológica”, expuso Fernández, la madre de Envito, como cariñosamente es llamado Ender Contreras, quien mencionó que el menor no quiso volver a viajar en avioneta por temor y por eso cambio la ciudad donde iba a recibir sus quimioterapias.