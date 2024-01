En la mañana de este jueves, trasportadores, la Ani y Coviandina, se reunieron para hablar del túnel de Quebrada Blanca, que sigue sin paso después del accidente que se reportó el pasado 26 de diciembre.

Quince días después de un grave accidente, la restricción del paso ha generado afectaciones, pues la vía al Llano es un corredor fundamental para conectar la capital del país con la capital del Meta, que es Villavicencio.

(En contexto: “Perdió el control”: dan detalles del accidente en vía al Llano; conductor iba desesperado)

El vicepresidente de Fedetranscarga, Arnulfo Cuervo, entregó a este noticiero detalles de lo abordado en medio de la reunión y aseguró que aunque han mantenido conversaciones contantes sobre el tema y de quién debería retirar el automotor, “no se han dado los lineamientos determinantes para el futuro del vehículo”.

“Aquí lo importante no es quien tiene la responsabilidad, consideramos nosotros que de hecho el primer respondiente sobre el asunto de despejar el túnel es la concesionaria, no solamente porque administra la vía, sino porque tienen la experticia para este tipo de situaciones, construyen una infraestructura, mantienen infraestructura, por tanto, los transportadores como tal no tenemos ningún conocimiento de ese tipo de asuntos”, aseguró Cuervo.