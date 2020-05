green

El administrador del lugar fue el encargado de dar alerta y señalar la ubicación de la culebra de especie ‘falsa coral’ que preocupó a muchos mientras se paseaba por las fincas del sector, informó el portal regional Boyacá 7 Días.

Gracias a la rápida intervención de la Policía fue atrapada pacíficamente y dada a las autoridades ambientales. “Con el apoyo de las unidades de Bomberos se logró rescatar al animal, el cual fue entregado a la Corporación Ambiental de Boyacá”, indicó la Policía Nacional en un comunicado.

Esta especie de culebra puede llegar a medir hasta un metro de largo y si bien puede asustar por su apariencia, solamente se alimenta de pequeños roedores y lagartos, detalla el Zoológico de Santacruz (Cundinamarca) en su página web.

Precisamente, las autoridades recomiendan no dejarse llevar por el miedo, no atacar o matar a las serpientes y sí contactar a la Policía. “Invitamos a la comunidad a que cuando observen este tipo de animales no los agredan e informen de inmediato para entregarlos a la autoridad ambiental”, concluyó la Policía en su comunicado.